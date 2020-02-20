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الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ختام حملة «شلل الأطفال» بتطعيم 257044 طفلًا بأسوان

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:52 ص
تطعيم
تطعيم
أسوان_إسراء توفيق
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اختتمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، والتي استمرت على مدار 4 أيام، من الأحد حتى الأربعاء الماضى.

وأسفرت الحملة عن تطعيم 257044 طفلًا، بنسبة 101.9% من إجمالي المستهدف البالغ 252363 طفلا على مستوى محافظة أسوان.

يذكر أن الدكتور إيهاب عماد حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، عقد اجتماعات مسائية مع مسؤولي، ومشرفي حملة شلل الأطفال لمتابعة مستجدات ونتائج الحملة، في إطار متابعة مجهودات من الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.

واستعدت مديرية الشئون الصحية لإطلاق الحملة القومية ضد شلل الأطفال، بتجهيز وتدريب 1201 فرقة متنقلة وثابتة للمشاركة في أعمال الحملة، والتي تستهدف تطعيم 252 ألف و363 طفلًا بأسوان.

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