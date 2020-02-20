ختام حملة «شلل الأطفال» بتطعيم 257044 طفلًا بأسوان

اختتمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، والتي استمرت على مدار 4 أيام، من الأحد حتى الأربعاء الماضى.وأسفرت الحملة عن تطعيم 257044 طفلًا، بنسبة 101.9% من إجمالي المستهدف البالغ 252363 طفلا على مستوى محافظة أسوان.يذكر أن الدكتور إيهاب عماد حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، عقد اجتماعات مسائية مع مسؤولي، ومشرفي حملة شلل الأطفال لمتابعة مستجدات ونتائج الحملة، في إطار متابعة مجهودات من الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.واستعدت مديرية الشئون الصحية لإطلاق الحملة القومية ضد شلل الأطفال، بتجهيز وتدريب 1201 فرقة متنقلة وثابتة للمشاركة في أعمال الحملة، والتي تستهدف تطعيم 252 ألف و363 طفلًا بأسوان.