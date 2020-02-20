محافظ الغربية يشدد على تنفيذ قرار تنظيم خط سير التوك توك

شدد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على تنفيذ قرار تنظيم سير التوك توك على مستوى المحافظة، الذى يتضمن العديد من الإجراءات التي تستهدف محاربة السير العشوائي للتوك توك والتي تتمثل فى إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة لأى مركبة توك توك مع حظر سير مركبات التوك توك في شوارع المدن والتي يزيد عرضها عن 6 أمتار.كما شدد على حظر سير التوك توك في الطرق السريعة والطرق الرئيسية بين المدن، مع إلغاء ترخيص أي توك توك إذا ضبط يسير بدون لوحات الترخيص ويحجز التوك توك لمدة ثلاثة أشهر وغرامة ثلاثة آلاف جنيه، ولا يعاد ترخيصه قبل مرور 6 أشهر.وأكد على مصادرة مركبات التوك توك إذا خالفت خطوط السير المذكورة في البند رقمي (3،2) من القرار لمدة شهر وغرامة 2000 جنيه وعند تكرار المخالفة تكون المصادرة لمدة 3 أشهر وغرامة 3000 جنيه وفي حالة التكرار لمرة ثالثة يصادر لمدة 6 أشهر وغرامة 5000 جنيه.