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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

4.4 مليار جنيه أرباح «المصرية للاتصالات» خلال 2019

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:49 ص
المهندس عادل حامد
المهندس عادل حامد
اكرم عمران - طارق عتمان
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حققت الشركة المصرية للاتصالات إجمالي ايرادات مجمعة بلغت 25.8 مليار جنيه خلال عام 2019 بنسبة نمو قدرها 13% عن العام السابق، مدفوعًا بشكل رئيسي بالنمو في الإيرادات المرتبطة بخدمات البيانات عبر وحدات أعمال المنزل والشركات والمؤسسات ووحدة أعمال المشغلين.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة، حيث ارتفع عدد مشتركي التليفون والإنترنت الثابت بنسبة 11% مقارنة بالعام الماضي، ومشتركي المحمول بنسبة 33%.

كما نجحت الشركة في تنفيذ برنامج المعاش المبكر الذي شمل 3000 موظف بإجمالي تكلفة بلغت 1.3 مليار جنيه.

واستقر الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند مبلغ 5.8 مليار جنيه خلال عام 2019 دون تغيير عن العام السابق، محققًا مبلغ 7.1 مليار جنيه بعد تحييد أثر برنامج المعاش المبكر بنسبة نمو قدرها 21 % مقارنة بالعام السابق بينما بلغ هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 28% متماشيًا مع توقعاتنا للعام.

في حين قفز صافي الربح بعد الضرائب ليحقق نسبة نمو قدرها 33% مقارنة بالعام السابق محققًا مبلغ 4.4 مليار جنيه مدفوعًا بالإيرادات القوية المحققة وأرباح فروق العملة وإيرادات الاستثمار من فودافون والذي أبطل أثر تكلفة برنامج المعاش المبكر والزيادة في مصروفات الهلاك والاستهلاك.

وبلغت النفقات الرأسمالية نسبة 49% من إجمالي الإيرادات المحققة نتيجة لخطة العمل المكثفة لضغط الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ برنامج إحلال الشبكة من النحاس إلى الفايبر في أنحاء الجمهورية لتنتهي بحلول منتصف شهر يونيو 2020 أي خلال عامين بدلًا من أربعة أعوام.

وبلغ صافي الدين مبلغ 15 مليار جنيه محققًا نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (على أساس سنوي وبعد تحييد أثر برنامج المعاش المبكر) مقدارها 2.1 مرة مقارنة بـ 2.2 بنهاية عام 2018.

واقترحت إدارة الشركة توزيع 0.25 جنيه مصري للسهم عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر 2019 على أن يعرض الاقتراح على الجمعية العامة.

وعلق المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات على نتائج أعمال الشركة عن العام المالي 2019، قائلًا إن الشركة استطاعت أن تنهي عام 2019 بأداء قوي ونتائج مالية متميزة، وتمكنت من توفير السيولة اللازمة لتنفيذ مبادرة هامة لخفض التكاليف، والمتمثلة في برنامج المعاش المبكر، وكذلك تنفيذ الاستثمارات اللازمة للتطوير الشامل للبنية التحتية ورفع جودة خدمات الإنترنت في مصر.

وأضاف حامد: "لقد حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بعد تحييد أثر برنامج المعاش المبكر، نموًا ثنائيًا مدعومًا بالزيادة في الطلب على خدمات البيانات ذات السرعات العالية في كلا من وحدات أعمال الجملة والتجزئة، لتحقق الشركة أكبر صافي ربح في تاريخها زاد عن 4.4 مليار جنيه ليصل إلى 5 مليار جنيه بعد تحييد أثر برنامج المعاش المبكر".

وأوضح حامد أن أهم الملامح الرئيسية لنتائج أعمال الشركة خلال 2019 تمثلت في نمو الإيرادات وتسجيل أكبر صافي في الأرباح إلى جانب زيادة قاعدة العملاء وتحسين الخدمات وبرنامج المعاش المبكر، كما ساهمت جودة الخدمات وكذلك الاستراتيجية الرقمية الإقليمية من تحقيق هذا الأداء المالي المتميز.

وقال حامد: "لقد انصب تركيزنا هذا العام على الاستعداد بشكل كامل للمستقبل الرقمي، سواء داخل المصرية للاتصالات أو في جميع أنحاء البلاد، لقد التزمنا التزامًا تامًا بالركائز الرئيسية التي صممت لتطوير المصرية للاتصالات لتصبح مقدم متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي يعزز مكانة مصر كمركز رقمي إقليمي، وبلغ اجمالي النفقات الرأسمالية لهذا العام 12.7 مليار جنيه بما يعكس التزامنا القوي نحو تطوير بنيتنا التحتية، الأمر الذي أتى بثماره فيصورة النجاح التجاري غير المسبوق لنظام WE SPACE، الذي وفر سرعات لا مثيل لها في السوق وكذلك استمرار تنفيذ المبادرة القومية لربط المحافظات بالألياف الضوئية (الفابير) وهو ما يؤكد عزم الشركة على التطوير ويعزز من أهداف تقديم خدمات مميزة وخبرة أفضل لعملائها".

وتابع: "أود أن اغتنم هذه الفرصة للتأكيد على موقفنا تجاه الصفقة المحتملة بين شركة فودافون العالمية وشركة الاتصالات السعودية STC، حيث تؤكد الشركة المصرية للاتصالات أن جميع الخيارات والفرص مفتوحة أمامها لاتخاذ قرار مدروس يخدم مصالح مساهميها فيما يتعلق باستثماراتها في شركة فودافون مصر، لقد عملنا بكل جهد لنضمن أن كافة حقوقنا القانونية قابلة للتنفيذ وأن قرارنا يرتكز على ما يصب في مصلحة المساهمين، وهو ما نلتزم به دائما، حيث نري أن هناك فرص متعددة في كل خيار من الخيارات المطروحة سواء بتحقيق وفورات اقتصادية أو عائد فوري على الاستثمار بما يضمن الاستغلال الأمثل لأصول الشركة لتحقيق عوائد للمساهمين".

واستكمل أن مجلس الإدارة وافق اليوم على الاستعانة بتحالف قوي يشمل كلا من EFG Hermes وCiti كمستشار استثماري ومكتب التميمي وشركاه كمستشار قانوني لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص والخيارات المتاحة.

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