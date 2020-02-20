رحمي يهنئ الطلاب الفائزين فى مسابقة «مقال اللغة الإنجليزية»

هنأ الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الطلاب الفائزين في المسابقة العالمية "مقال اللغة الأنجليزية" التابعة لمنظمة Trust for sustainable living التابعة للأمم المتحدة.حيث فاز فى هذه المسابقة مدرسة السادات الثانوية بدمرو للمرة الرابعة على التوالى ومدرسة عبد الواحد وبشبيش للعام الثانى، وبذلك يحق للطلاب المشاركين أن يشاركوا فى المناظرة الدولية بتاريخ 15/7/2020.وفى هذا السياق؛ أكد محافظ الغربية أن هذا الفوز يعكس قدرة الطالب المصرى على المنافسة فى جميع المسابقات المحلية والدولية وتحقيق مراكز متقدمة، مشيراً إلى أهمية العمل على اكتشاف الموهوبين من الطلاب فى كافة المجالات والعمل على تنمية موهبتهم.