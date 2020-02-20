مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى الصين الخميس المقبل

قررت شركة مصر للطيران اليوم الخميس استئناف رحلاتها بين مطار القاهرة ومطاري بكين وجوانزو بالصين بداية من الخميس القادم وبرحلة واحدة أسبوعيا بعد توقفها أوائل الشهر الحالي بسبب تداعيات فيروس كورونا المتحور الجديد.وقالت الشركة، في بيان صحفي اليوم الخميس، إنها قررت تشغيل رحلة واحدة أسبوعيا كل يوم خميس بخط سير "القاهرة - بكين - جوانزو" والعودة "جوانزو - بكين - القاهرة" اعتبارا من 27 فبراير القادم نظرًا لوجود طلب للسفر في الاتجاهين من وإلى جمهورية الصين الشعبية.ووفقا للبيان، سوف تتم دراسة الموقف أولا بأول لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأن زيادة الرحلات إلى المدن الصينية طبقًا للطلب.