تداول 464 شاحنة و43 سيارة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر تداول 464 شاحنة و43 سيارة، حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم الخميس، لاستقبال ثلاث سفن وهي أمانة، الحرية2، عزيز اكسبريس وعلى متنهم 142 شاحنة و21 سيارة.بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 109 شاحنات و5 سيارات، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 100 شاحنة وسيارة، وغادرت العبارة أمانة وعلى متنها 19 شاحنة و15 سيارة، بينما يستقبل ميناء الغردقة العبارة كوين نفرتيتى.فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة وادي العريش وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي وثلاث سفن أخرى وهي أمانة، الحرية2، عزيز اكسبريس وعلى متنهم 112 شاحنة و21 سيارة وغادرت السفينة Cerma وعلى متنها 36 ألف طن فوسفات متجهة إلى إندونيسيا والسفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 102 شاحنة و4 سيارة، بينما تغادر ميناء الغردقة العبارة كوين نفرتيتي وعلى متنها 14 سيارة.