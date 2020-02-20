إندونيسيا: لم نقرر طريقة إجلاء مواطنينا من السفينة الموبؤة

قال وزير التنمية الإندونيسي "مهاجر أفندي"، إن بلاده ستساعد في إجلاء رعاياها المتواجدين على متن سفينة "دايموند برنسيس" السياحية الراسية في ميناء "يوكوهاما" الياباني.وأضاف أفندي - في تصريحات للصحفيين نقلتها قناة (سي إن بي سي) الأمريكية اليوم الخميس - أن الحكومة الإندونيسية لم تقرر بعد ما إذا كانت ستقوم بإعادة مواطنيها ال74 المتواجدين على متن السفينة جوا أم بحرا.من جانبه، قال مصدر بوزارة الخارجية إن المواطنين الإندونيسيين الذين هم من ضمن طاقم السفينة أصيبوا بفيروس كورونا الجديد.يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).