تركيا: سنكثّف المحادثات مع روسيا بشأن إدلب في الأيام المقبلة

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، أن هناك بعض التقارب بين تركيا وروسيا في المحادثات بشأن سوريا، لكنه ليس على المستوى المطلوب حتى الآن.وأضاف "أوغلو"، أن بلاده ستكثّف المحادثات مع روسيا بشأن إدلب في الأيام المقبلة، وفقًا لسكاي نيوز.وأوضح وزير الخارجية التركي، إنه جاري تحديد موعد القمة الرباعية حول سوريا بين بريطانيا وتركيا وفرنسا وألمانيا.وفيما يخص تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتوجيه ضربات لسورية، أكد "أوغلو" أن الرئيس وقادة الجيش التركي هم من سيقررون توقيت العملية المرتقبة في إدلب حسب التطورات.ومن جانبه، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم دخول رتل عسكري تركي جديد من معبر كفرلوسين شمال إدلب، يتكون من 80 شاحنة وعربة مصفحة ودبابات.ووفقًا لقناة الحدث، أكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن القوات التركية أنشأت نقطة عسكرية جديدة في قرية بزابور بجبل الزاوية.وأضاف أن القوات التركية تمركزت في أعلى قمة النبي أيوب الاستراتيجية التي تشرف على مناطق جبل الزاوية وسهل الغاب، إضافة إلى أجزاء من طريق حلب-اللاذقية الدولي، كما أنشأت نقطة عسكرية بالقرب من بلدة بسنقول الواقعة على ذات الطريق المعروف بـ "M4"، ليرتفع عدد النقاط التركية في منطقة "خفض التصعيد" إلى 39.وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت سابق، إلى أن القوات التركية عمدت إلى إخلاء مواقع جديدة في ريف بلدة تل تمر بعد أسبوع من انسحابها من مناطق عدة هناك، كما عمدوا إلى إحراق مقراتهم قبيل الانسحاب.