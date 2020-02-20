في الإسكندرية: تدخلوا لإنقاذه من أنياب الكلب فعقرهم جميعًا

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية طلب تحريات المباحث حول إصابة 5 مواطنين بعقر كلب بلدي ضال مسعور، وسؤال المصابين عن الواقعة.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من العميد طارق هندي، مأمور قسم شرطة المنتزة أول، يفيد بورود بلاغ من ضباط إدارة شرطة النجدة، بإصابة 5 أشخاص بجروح نتيجة عقرهم كلب مسعور ضال بمنطقة سيدي بشر بدائرة القسم.على الفور انتقل ضباط مباحث القسم الي مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أثناء تواجد المواطنين بمكان الواقعة هاجمهم طلب بلدي ضال "مسعور" وعقر أحد الأشخاص وأثناء التدخل لإنقاذه، قام بعقر باقي المتهمين ما أدى إلى إثارة الرعب والفزع بين المواطنين بالمنطقة نظرًا لوجود أطفال.علي الفور تمَّ القضاء على الكلب، ونقل المصابين إلى مستشفى شرق المدينة لتلقي العلاج اللازم وخرجوا عقب ذلك، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.