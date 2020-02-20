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الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تفند اتهامات أمريكا بتقييدها حرية التعبير

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:29 ص
مايك بومبيو
مايك بومبيو
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فندت الصين اليوم الخميس اتهامات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لبكين بتقييد حرية التعبير بقرارها إلغاء البطاقات الصحفية لثلاثة صحفيين يعملون لصالح صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانج- خلال المؤتمر الصحفي عبر الإنترنت: "هذه ليست مسألة حرية التعبير كما يقول بومبيو، لقد نشرت صحيفة (وول ستريت جورنال) مقالا يشوه صورة الصين بعنوان تمييزي وعنصري يعكس افتقار الحقائق الأساسية والأخلاق المهنية، وهو ما أثار سخطا وإدانة كبيرين من جانب الصين والمجتمع الدولي".

وأضاف: "بما إنه قام بتنصيب نفسه نصيرا لحرية التعبير، هل يعتقد بومبيو أن هذه الحرية تتضمن نشر مقال عنصري وتمييزي ومهين دون أي اعتذار؟.. وإذا كنت (بومبيو) تعتقد أن صحيفة (وول ستريت جورنال) لديها الحق في إهانة الآخرين بشكل تعسفي، هل هؤلاء الذين تعرضوا للإهانة لديهم الحق في الرد أم لا؟".

وعما إذا كان قرار إلغاء البطاقات الصحفية لمراسلي (وول ستريت جورنال) جاء أيضا في إطار الرد على القيود الأمريكية الأخيرة على وسائل الإعلام الحكومية الصينية في أمريكا، أكد شوانغ أن بلاده تتعامل مع الشئون المتعلقة بالصحفيين الأجانب وفقا للقانون واللوائح، وأنه "يتعين على وسائل الإعلام التي تتعمد الإساءة إلى الصين وتستخدم أساليب تمييزية وعنصرية وتشوه صورة الصين بخبث أن تتحمل عاقبة ذلك. أما بالنسبة لقرار الولايات المتحدة تصنيف خمس مؤسسات إعلامية صينية كبعثات أجنبية، فنحن نحتفظ بالحق في اتخاذ المزيد من الإجراءات".

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