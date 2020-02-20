الصين: واثقون من الفوز على كورونا وعدد حالات التعافي مبشر

صرح عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانج يى، بأن الصين واثقة من الفوز على كورونا، والمسمى علميًا باسم (كوفيد-19) مع دعم المجتمع الدولي، بما فيه رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).وأكد وانغ في حفل عشاء لاجتماع وزراء خارجية الآسيان-الصين الخاص بشأن مرض فيروس كورونا والاجتماع الخامس لوزراء خارجية آلية تعاون لانتسانج-ميكونج، أنه تحت القيادة المباشرة للرئيس الصيني شى جين بينج، فإن الشعب سيواجه كورونا.وأكد حدوث تغيرات في الوضع الحالي للأفضل فيما يتعلق بكورونا، بينما لاتزال ووهات وهوبي أشد المتأثرين بالفيروس، ولكن الوضع تحت السيطرة الفعالة، ولكن المناطق الأخرى نتائجها مبشرة.وأشار وانج، الى تراجع أعداد الحالات المصابة بالفيروس لليوم الـ15 على التوالي، حيث تعافى أكثر من 14 ألف مصاب بالفيروس وغادروا المستشفيات، ولأول مرة تتجاوز أعداد الحالات التي تعافت أعداد الحالات المؤكدة على أساس يومي.