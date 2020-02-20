حظك اليوم.. برج الجدي الخميس 20 فبراير 2020

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج الجدي، قالت:مهنيًا: تختفي اليوم بعض الالتباسات وتتخلص من رواسب الماضي وتشرف على صفحة جديدة ومشرقة من التعامل مع الزملاء.عاطفيًا: قد تلتقي الشريك وتفشّ قلبك كما يُقال، وتستقطب اهتمامه وتثير تعاطفه معك، وتمضي قربه أجمل أيام حياتك.صحيًا: لا تكثر من المشي صعودًا، واستفد من الطقس الجميل ومارس المشي على الشاطئ.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.