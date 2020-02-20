حظك اليوم.. برج القوس الخميس 20 فبراير 2020

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج القوس، قالت:مهنيًا: تسيطر على نفسك كما على أعمالك، وتصبح قادر على التعاطي بجميع المواضيع بجدية وفعالية كاملة الأمر الذي يشجع المسؤولين على امتحانك في عمل صعب.عاطفيًا: مغامرة جديدة تلوح في الأفق، فحاول أن تدرس الموضوع بعناية كبيرة قبل الإقدام على أيّ خطوة.صحيًا: تناول كوب حليب صباحًا كل يوم مفيد لأنه غني بالكالسيوم.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.