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الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حصيلة جديدة: 2121 وفاة و74675 إصابة بكورونا في الصين

الخميس 20/فبراير/2020 - 08:13 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، أنها تلقت تقارير عن 394 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) و114 حالة وفاة أمس، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة في شتى أنحاء البلاد إلى 74675 والوفيات إلى 2121.

وذكرت اللجنة – في تقريرها اليومي - أنه من بين الوفيات، 108 حالات في مقاطعة هوبي وحالة واحدة في كل من مقاطعات خبي وفوجيان وشاندونج ويونان وشنشي وبلدية شنجهاي.

وأضافت اللجنة أن حالات الإصابة الجديدة المسجلة أمس على مستوى البلاد والبالغة 394 تأتي منخفضة بشكل حاد مقارنة بـ 1749 حالة مسجلة في اليوم السابق عليه، كما أن العدد المسجل أمس في هوبي، من الرقم الإجمالي المسجل، والبالغ 349 حالة جديدة يأتي منخفضا مقارنة بـ 1693 تم تسجيله في اليوم السابق عليه.

وتابعت اللجنة أنه لم يتم الإبلاغ عن تسجيل حالات إصابة مؤكدة جديدة بمرض ناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) يوم الأربعاء في تسع مناطق على مستوى المقاطعة في الصين، وهي: لياونينج وفوجيان وشانشي وشنجهاي وجيانجسو وقويتشو ونينجشيا ومنغوليا الداخلية وتشينجهاي.

وأشارت اللجنة إلى أن العدد اليومي للمتعافين من الإصابة بفيروس كورونا الجديد تجاوز نظيره من الإصابات الجديدة المؤكدة لليوم الثاني على التوالي في الصين، حيث شهد يوم الأربعاء خروج 1779 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، وهو رقم أعلى بكثير من عدد الإصابات الجديدة المؤكدة في اليوم نفسه من فيروس كورونا الجديد والذي بلغ 394 شخصا.

وبلغ إجمالي عدد المرضى الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم 16245 شخصا حتى نهاية يوم أمس، فيما انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد خارج مقاطعة هوبي بوسط الصين، مركز تفشي الوباء، لليوم الـ16 على التوالي.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن اللجنة أن إجمالي 45 حالة إصابة مؤكدة جديدة قد تم تسجيلها يوم الأربعاء خارج مقاطعة هوبي، بانخفاض من 890 حالة مسجلة في 3 فبراير الجاري.

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