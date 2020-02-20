مناقشة كتاب «محاولة لتذكر وجهى» بمركز الصورة المعاصرة.. الثلاثاء

ينظم مركز الصورة المعاصرة٬ حفل توقيع ومناقشة كتاب «محاولة لتذكر وجهي» للمخرجة سلمى الطرزي، يعرض للكتاب ويناقشه كلًا من: زينب مجدي ونهى خطاب، وذلك في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل.تبدأ الفعالية بقراءة أدائية متعددة الوسائط بمشاركة زينب مجدي، ونهى خطاب، يليها توقيع الكتاب.ما هو الحب؟ ما هو الموت؟ ما هو الفقد؟ ما هي الأمومة؟ ما هي الوحدة؟ ما هي الثورة؟ ما هي النشوة؟ ما هي الذاكرة؟ ما هو الكتاب؟ ما هو الوسيط؟ في «محاولة لتذكر وجهي» تفكر سلمى الطرزي في هذه الأسئلة وغيرها.زينب مجدي تعمل بالمسرح والكتابة والترجمة بجانب التدريس في قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة، تعمل حاليًا على رسالة الدكتوراه عن كتابات الروائي المصري وجيه غالي وعندها قطتين؛ عبد الوهاب ومستكة.نهي خطاب تعمل بفنون الأداء الحركي والسيرك وفن المهرج، وتدرس حاليًا فنون القتال الصينية والطب والفلسفة الصينية بمدرسة مشكاة بالدقي.سلمى الطرزي فنانة وباحثة يتراوح عملها الفني بين الفيلم السينمائي والفنون البصرية والكتابة الإبداعية، من ضمن أعمالها الفيلم التسجيلي الطويل «إللي بيحب ربنا يرفع إيده لفوق»، والبحث الفني قيد التطوير« يتمنعن وهن الراغبات» عن تمثيل الرغبة في السينما التجارية المصرية.