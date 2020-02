مكتبة الإسكندرية تعرض «لا يوجد عمل مثل العمل الاستعراضي».. ظهرًا

تستقبل قاعة العرض الجماعي الأولى بمكتبة الفنون والوسائط المتعددة (B3)، التابعة لمكتبة الإسكندرية٬ في الواحدة من بعد ظهر اليوم٬ عرضًا للفيلم الروائي الطويل There s no Business Like Show Business (لا يوجد عمل مثل العمل الاستعراضي)، وهو من إنتاج عام 1954 وإخراج والتر لانج٬ وتبلغ مدة عرضه 118 دقيقة.وتدور أحداث الفيلم حول أسرة موهوبة تعمل في مجال الاستعراضات، يساعدهم التفاؤل والحب والعمل على مواجهة الأوقات الصعبة، الفيلم روائي باللغة الإنجليزية، مع كتابة النص باللغة نفسها.في سياق متصل، ينظم المركز في السابعة مساء٬ حفلًا موسيقيًا فني يحييه عازف الجيتار رويس عزت، والذي بدأ عزف الجيتار في سن الحادية عشر في معهد كونسيرفتوار الإسكندرية.شارك رويس في عدة ورش لآلة الجيتار مع العازف المصري شريف دحروج، والعازف والمؤلف المجري دافيد بافلوفيتش، والعازف البولندي بافيل كوزما.كما أن رويس عزت قد حصل على دبلوما من كلية الملكية بإنجلترا عام ٢٠١٧ في العزف الموسيقي لآلة الجيتار.