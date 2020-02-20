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الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. محاكمة زوجين عرضا نجلهما للبيع بالوايلى

الخميس 20/فبراير/2020 - 07:10 ص
جريدة الدستور
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تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة زوجين عرضا نجلهما للبيع بالوايلي .
يصدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي تامر محمد العربي وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وتضمن أمر الإحالة الصادر من نيابة غرب القاهرة الكلية برئاسة المستشار هادي عزب المحامي العام في القضية رقم 6143 لسنة 2019 جنايات الوايلي قيام المتهمين الأمير .ط ، عضو عامل بالنقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام وزوجته بسملة .ع ، طالبة بالتعامل على نجلهما الطفل المجني عليه همام بأن قاما بعرضه للبيع نظير مبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الشاهد الأول حازم أحمد ، رائد شرطة بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، بأنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته السرية بقيام المتهمة الثانية بعرض طفلها حديث الولادة للبيع وذلك بمساعدة المتهم الاول فاستصدر إذن النيابة العامة وانتقل إلى محل تواجد المتهمين وتقابل مع المتهم الأول – دون إخباره بطبيعة عمله – وعرض عليه الأخير رغبته في بيع طفل حديث الولادة مقابل مبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه وأثناء ذلك حضرت المتهمة الثانية ورفقتها الطفل وحال طلبهما استلام المبلغ المالي منه لتسليم الطفل تمكن بمساعدة الشاهد الثاني من ضبطهما والتحفظ على نجلهما حديث الولادة وبمواجهتما أقرا له بقيامهما بعرض الطفل للبيع نظرا لمرورهما بضائقة مادية.

كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال الشاهد الثاني شريف محمد، نقيب شرطة بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، أنه تمكن بالاشتراك مع الشاهد الأول من ضبط المتهمين أثناء قيامهما بعرض طفل للبيع.

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