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الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 20 درجة

الخميس 20/فبراير/2020 - 08:06 ص
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء، مائل للدفء نهارًا على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على جنوب الصعيد.

وتتكون الشبورة صباحًا على معظم الأنحاء، والرياح تكون معتدلة وتنشط على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، كما توقع الخبراء أن تتعرض السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح تكون نشطة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع الخبراء أن تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1.8 متر إلى 2.3 متر، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1،2 متر إلى 1،8 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر.

المدينة الصغري العظمي

القاهرة 10 20
شبين الكوم 09 19
طنطا 09 19
دمنهور 10 18
الإسكندرية 12 18
بلطيم 11 18
مطروح 10 18
السلوم 08 17
سيوة 07 20
بورسعيد 12 19
دمياط 12 19
الزقازيق 11 21
الإسماعيلية 10 21
السويس 10 20
العريش 11 18
رفح 09 17
رأس سدر 12 20
نخل 08 18
نويبع 15 20
طابا 13 19
كاترين 02 16
الطور 14 20
شرم الشيخ 14 22
الغردقة 14 22
مرسي علم 13 23
الفيوم 08 20
بني سويف 08 20
المنيا 07 21
أسيوط 07 21
سوهاج 07 21
قنا 08 22
الأقصر 13 23
أسوان 13 23
أبوسمبل 12 22
الوادى الجديد 10 22
شلاتين 15 24
حلايب 17 22

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