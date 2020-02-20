الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 20 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء، مائل للدفء نهارًا على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على جنوب الصعيد.

وتتكون الشبورة صباحًا على معظم الأنحاء، والرياح تكون معتدلة وتنشط على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، كما توقع الخبراء أن تتعرض السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح تكون نشطة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع الخبراء أن تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1.8 متر إلى 2.3 متر، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1،2 متر إلى 1،8 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر.المدينة الصغري العظميالقاهرة 10 20شبين الكوم 09 19طنطا 09 19دمنهور 10 18الإسكندرية 12 18بلطيم 11 18مطروح 10 18السلوم 08 17سيوة 07 20بورسعيد 12 19دمياط 12 19الزقازيق 11 21الإسماعيلية 10 21السويس 10 20العريش 11 18رفح 09 17رأس سدر 12 20نخل 08 18نويبع 15 20طابا 13 19كاترين 02 16الطور 14 20شرم الشيخ 14 22الغردقة 14 22مرسي علم 13 23الفيوم 08 20بني سويف 08 20المنيا 07 21أسيوط 07 21سوهاج 07 21قنا 08 22الأقصر 13 23أسوان 13 23أبوسمبل 12 22الوادى الجديد 10 22شلاتين 15 24حلايب 17 22