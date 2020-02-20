انطلاق معرض «عظيمات مصر» بالغربية.. اليوم

تنطلق اليوم الخميس، من مدينة طنطا بمحافظة الغربية، فاعليات مبادرة «عظيمات مصر»، وهو معرض للمنتجات اليدوية تشارك فيه نساء من محافظات«سيناء- الاسماعيلية- السويس- الغربية- الفيوم- القاهرة»، بالإضافة إلي مدن من جنوب صعيد مصر وشمالها، تحت إشراف وتنظيم خيري وشرفي من مؤسسة عظيمات مصر، برئاسة النائبة غادة عجمي، وبرعاية وحضور الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية.وأكد أحمد عبد المنعم، المشرف العام على المبادرة، أن المؤسسة اختارت أن يبدأ المشوار من مدينة طنطا، موجهًا التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم لكل عظيمات مصر، مضيفًا أنه من المنتظر أن تنطلق المبادرة في جميع محافظات مصر عقب نهاية معرض الغربية.وتوجه القائمين علي المعرض والمبادرة بالدعوة لجميع مواطني مدينة طنطا ومحافظة الغربية والمحافظات والمدن المجاورة لحضور معرض منتجات «عظيمات مصر» بنادي المعلمين بطنطا، اليوم الخميس وغدًا الجمعة، وذلك تضامًا ودعمًا لسيدات تستحق الدعم والتضامن.