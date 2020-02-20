منى الشاذلى تشارك غادة رجب بأغاني المهرجانات (فيديو)

تفاعلت الإعلامية منى الشاذلى مع أغنية «بنت الجيران»، إحدى أغاني المهرجانات، والتي أدتها الفنانة غادة رجب، خلال استضافتها ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على فضائية «سي بي سي».وقدمت «غادة» مع زوجها عبدالله حسن، مجموعة من الأغاني، خلال إحدى فقرات الحلقة، من ضمنها الأغنية الشعبية «بنت الجيران»، حيث تفاعل معهما الجمهور، فيما البرنامج معهم وقاموا بالتصفيق لهم، وقامت الإعلامية منى الشاذلى بالرقص على موسيقى الأغنية.وقررت نقابة الموسيقيين، برئاسة الفنان هاني شاكر، منع مطربي المهرجانات الشعبية من الغناء وعدم منحهم أي تصاريح، وذلك بعد أن تسببت أغنية «بنت الجيران» في أزمة على أرضية ستاد القاهرة، خلال حفل عيد الحب، بدعوى احتوائها على ألفاظ خارجة عن الأداب العامة، منها عبارة «خمور وحشيش» التي قيلت بالأغنية.