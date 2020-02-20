رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

منى الشاذلى تشارك غادة رجب بأغاني المهرجانات (فيديو)

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:18 ص
جريدة الدستور
طباعة
تفاعلت الإعلامية منى الشاذلى مع أغنية «بنت الجيران»، إحدى أغاني المهرجانات، والتي أدتها الفنانة غادة رجب، خلال استضافتها ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على فضائية «سي بي سي».

وقدمت «غادة» مع زوجها عبدالله حسن، مجموعة من الأغاني، خلال إحدى فقرات الحلقة، من ضمنها الأغنية الشعبية «بنت الجيران»، حيث تفاعل معهما الجمهور، فيما البرنامج معهم وقاموا بالتصفيق لهم، وقامت الإعلامية منى الشاذلى بالرقص على موسيقى الأغنية.

وقررت نقابة الموسيقيين، برئاسة الفنان هاني شاكر، منع مطربي المهرجانات الشعبية من الغناء وعدم منحهم أي تصاريح، وذلك بعد أن تسببت أغنية «بنت الجيران» في أزمة على أرضية ستاد القاهرة، خلال حفل عيد الحب، بدعوى احتوائها على ألفاظ خارجة عن الأداب العامة، منها عبارة «خمور وحشيش» التي قيلت بالأغنية.

موضوعات متعلقة

«الأرصاد» تعلن موعد انتهاء موجة عدم استقرار الطقس (فيديو)

مقتل 8 أشخاص على الأقل فى إطلاق نار بمدينة ألمانية

تسجيل أول حالتي وفاة بـ«كورونا» على متن «السفينة الموبوءة»

صورة فتاة على «فيسبوك» تعدم متهمَين وتسجن 5 فى قنا

الصور

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

image description

محافظ الغربية يبحث سبل تطوير قرية كفر سليمان (صور)

image description

أسيوط تستعد لاستقبال مبادرة «نور حياة» (صور)

الأكثر قراءة

السوبر المصرى.. موعد مباراة الأهلى والزمالك والقنوات الناقلة

«وجبة مدرسية بالديدان».. حشرة فى «بسكويت بالعجوة» بالمرج

تسجيل أول حالتي وفاة بـ«كورونا» على متن «السفينة الموبوءة»

رسالة جديدة من منى فاروق: «عايشة فى صراع»

إنفوجراف

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

دراسة خطيرة تكشف أثر الوجبات السريعة على الشهية

الحمية الغذائية المناسبة تعيد توازن البكتيريا النافعة

الوجبات السريعة تؤدي لفقدان السيطرة العصبية على الشهية

منوعات

السوبر المصرى.. موعد مباراة الأهلى والزمالك والقنوات الناقلة

لعنة بومبي.. إيطاليا تعيد فتح مدينة الدعارة والعشاق

«مزار سياحي».. ولادة بقرة برأسين في الهند

الشروط والتخصصات المطلوبة لخريجى الدراسات العليا للتقديم للكلية الحربية

مقالات الرأي
خالد عكاشة
وقائع تحطيم وترميم العظام التركية فى سوريا
حسين عثمان
المنع ليس حلًا يا فنان
جلال حمام
صاحبى يعود إلى حضن المحروسة
صفوت البياضي
هل توجد حقائق مطلقة؟
المزيد

الثقافة

مناقشة كتاب «محاولة لتذكر وجهى» بمركز الصورة المعاصرة.. الثلاثاء

أحمد الشهاوي يناقش ديوانه «ما أنا فيه» بمؤسسة «بتانة»

مكتبة الإسكندرية تعرض «لا يوجد عمل مثل العمل الاستعراضي».. ظهرًا

ورشة تدريبية لتعليم فن «الفلتنج» ببيت السناري.. اليوم