رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ورشة تدريبية لتعليم فن «الفلتنج» ببيت السناري.. اليوم

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:16 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
طباعة
تنطلق في الثالثة من عصر اليوم الخميس٬ ببيت السنارى الأثري بالسيدة زينب٬ فعاليات ورشة عمل للشباب من الجنسين لتعليم «الفلتنج» فن نسج صوف الأغنام وتحويله لإكسسوار وتابلوهات.

وتدير الورشة الفنانة وفاء عبد السلام عبيد، حيث تركز على التعريف بتاريخ فن الفلتنج وأدواته وكيفية استخدامه في حياتنا العامة، وكذلك أنواع الأصواف المستخدمة.

يذكر أن «الفلتنج» هو فن إيطالي تميز باستغلال أصواف الأغنام في البداية كجوارب للتدفئة، ومن ثم ذاع صيته بأوروبا والشرق الأوسط ليستخدم في نسج وتشكيل التابلوهات، وصناعة الملابس الصوف والإكسسوار الحريمي والمفروشات والحقائب الجلدية، والمعلقات المنزلية بألوان زاهية وتصميمات جذابة.

وتهدف الورشة إلى تعليم المشتركين هواية وحرفة رأس مالها صغير لمن يرغب في عمل مشروع صغير ولكل من له هواية الأعمال اليدوية، وكذلك مساعدة السيدات اللاتي يردن احتراف هذا الفن نظرًا لكونهن يملن للإبداع والتجديد ويعشقن تزيين بيوتهن دوما بالمفروشات اليدوية، خاصة لأنه يعتمد على الحياكة بالإبر.

موضوعات متعلقة

مقتل 8 أشخاص على الأقل فى إطلاق نار بمدينة ألمانية

تسجيل أول حالتي وفاة بـ«كورونا» على متن «السفينة الموبوءة»

الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات المصرية بالكلية الحربية

صن داونز يتلقى ضربة جديدة قبل لقاء الأهلي

الصور

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

image description

محافظ الغربية يبحث سبل تطوير قرية كفر سليمان (صور)

image description

أسيوط تستعد لاستقبال مبادرة «نور حياة» (صور)

الأكثر قراءة

رسالة جديدة من منى فاروق: «عايشة فى صراع»

تسجيل أول حالتي وفاة بـ«كورونا» على متن «السفينة الموبوءة»

«وجبة مدرسية بالديدان».. حشرة فى «بسكويت بالعجوة» بالمرج

صن داونز يتلقى ضربة جديدة قبل لقاء الأهلي

إنفوجراف

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

دراسة خطيرة تكشف أثر الوجبات السريعة على الشهية

الحمية الغذائية المناسبة تعيد توازن البكتيريا النافعة

الوجبات السريعة تؤدي لفقدان السيطرة العصبية على الشهية

منوعات

لعنة بومبي.. إيطاليا تعيد فتح مدينة الدعارة والعشاق

«مزار سياحي».. ولادة بقرة برأسين في الهند

الشروط والتخصصات المطلوبة لخريجى الدراسات العليا للتقديم للكلية الحربية

لخريجى الجامعات الحكومية والخاصة.. الشروط والتخصصات للتقديم للكلية الحربية

مقالات الرأي
خالد عكاشة
وقائع تحطيم وترميم العظام التركية فى سوريا
حسين عثمان
المنع ليس حلًا يا فنان
جلال حمام
صاحبى يعود إلى حضن المحروسة
صفوت البياضي
هل توجد حقائق مطلقة؟
المزيد

الثقافة

ورشة تدريبية لتعليم فن «الفلتنج» ببيت السناري.. اليوم

«النزاعات المسلحة فى منطقة الشرق الأوسط» جديد النيل للنشر

إحياء ذكرى المؤلف الموسيقي علي عثمان بقصر «بشتاك»

«كوزموس» يناقش الأثر النفسي للتحرش بسينما الهناجر