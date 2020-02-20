ورشة تدريبية لتعليم فن «الفلتنج» ببيت السناري.. اليوم

تنطلق في الثالثة من عصر اليوم الخميس٬ ببيت السنارى الأثري بالسيدة زينب٬ فعاليات ورشة عمل للشباب من الجنسين لتعليم «الفلتنج» فن نسج صوف الأغنام وتحويله لإكسسوار وتابلوهات.وتدير الورشة الفنانة وفاء عبد السلام عبيد، حيث تركز على التعريف بتاريخ فن الفلتنج وأدواته وكيفية استخدامه في حياتنا العامة، وكذلك أنواع الأصواف المستخدمة.يذكر أن «الفلتنج» هو فن إيطالي تميز باستغلال أصواف الأغنام في البداية كجوارب للتدفئة، ومن ثم ذاع صيته بأوروبا والشرق الأوسط ليستخدم في نسج وتشكيل التابلوهات، وصناعة الملابس الصوف والإكسسوار الحريمي والمفروشات والحقائب الجلدية، والمعلقات المنزلية بألوان زاهية وتصميمات جذابة.وتهدف الورشة إلى تعليم المشتركين هواية وحرفة رأس مالها صغير لمن يرغب في عمل مشروع صغير ولكل من له هواية الأعمال اليدوية، وكذلك مساعدة السيدات اللاتي يردن احتراف هذا الفن نظرًا لكونهن يملن للإبداع والتجديد ويعشقن تزيين بيوتهن دوما بالمفروشات اليدوية، خاصة لأنه يعتمد على الحياكة بالإبر.