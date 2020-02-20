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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سقوط أمطار غريزة بمحافظة الغربية.. صور

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:04 ص
جريدة الدستور
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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تسببت الأمطار في إظهار الوجه القبيح لمحافظة الغربية بعد سقوط أمطار غريزة على الشوارع، حيث تسببت في تكون كميات من البرك والمستنقعات بشوارع والميادين الرئيسية بمراكز طنطا والمحلة وزفتي، فضلًا عن تعطل سير حركة النقل والمواصلات جزئيًا بالطرق الفرعية الواصلة بين قرى ومراكز "طنطا – المحلة" و"بسيون – قطور" و"السنطة – زفتى" و"طنطا – كفرالزيات" و"قطور – طنطا".

وكانت محافظة الغربية، قد تعرضت أمس الأربعاء، لموجة من الطقس السيئ، تمثلت في هطول الامطار والصقيع، ما تسبب في غرق ميادين وشوارع المحافظة، بشكل جعل من المرور بشوارع المحافظة أشبه بالمعجزة لتراكم المياه والتي كونت البرك الطينية في كل مكان بالمحافظة، وبدت الأجهزة المحلية للمحافظة متفاجئة وغير مستعدة لهطول الأمطار.

واشتكى العديد من المواطنين بسبب تراكم المياه، مؤكدين على عدم تحرك المسئولين بالشكل المناسب أو المقدار الكافي، وقالت مي جلال، موظفة من طنطا، إنها أحيانًا لن تستطيع أن تذهب لعملها بسبب تراكم مياه الأمطار في الشوارع الممهدة وغير الممهدة، كما أنها لن تسمح لأبنائها بالذهاب للمدرسة، قائلة: «السير في الشوارع يحتاج مركب».

وأوضح محمد حسن، أحد المواطنين من زفتي، أنه لم يتمكن من السير على قدميه بسبب تراكمات المياه فاضطر إلى استئجار "توك توك" لقضاء احتياجاته من خارج المنزل، مؤكدًا انه لن يستطيع الخروج من منزله الواقع في منطقة شعبية غير ممهدة في المدينة، إلا بعد ان يتصل بـ"توك توك" لاصطحابه للخارج بأن الخروج يحتاج لاعب جماز أو باليه على حد قوله، مؤكدًا أن الأمر يتكرر كثيرًا ولابد من سرعة إيجاد حلول.

وكانت المحافظة شهدت صعوبة في حركة السير والنقل والمواصلات على الطرق الرئيسية والفرعية بالمحافظة، وأدت الأمطار إلى تكون كميات كبيرة من البرك والمستنقعات وانقطاع في أغلب الخدمات مثل الكهرباء والمياه والتليفونات، وبدأ عمال النظافة وكسح المياه في الانتشار في مختلف شوارع المحافظة لشفط مياه الأمطار.

من جانبه وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساعديه بضرورة الالتزام ورعاية مصالح المواطنين، وتفعيل دور غرفة العمليات والربط بين شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بكافة قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات وبسيون وغيرها، لمجابهة هذه الظروف الصعبة وموجة الطقس السيئ الذي يضرب المحافظة وتخصيص سيارات وعمال إضافيين لكسح وشفط المياه المتراكمة وعلاجها سريعًا.

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