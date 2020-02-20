تموين الأقصر: استلام 4 مراكز تمونيية متطورة لخدمة المواطنين

استلم الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل أول وزارة التموين بالأقصر، عدد 4 مراكز خدمة مواطنين، وهم مركز خدمة مواطنين مدينة طيبة، ومركز خدمة مواطنين الطود، ومركز خدمة مواطنين الكيمان باسنا، ومركز خدمة مواطنين اللاقالتة بالقرنة، وكانت برفقته لجنة من الوزارة والشركة المنفذة للمشروع ليصبح إجمالى عدد مراكز الخدمة المطورة بالمحافظة عدد 10 مراكز خدمة.وكان الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين التجارة الداخلية لنظم المعلومات، أعن أن 400 مكتب تمويني متطور سوف ينتهي إنشاؤهم هذا العام الجاري، وأن خطة وزارة التموين لتطوير منظومة الدعم الحالية هدفها الأول والأخير هو حق المواطن وضمان حصوله على خدمة لائقة من خلال منظومة تموينية سليمة ذات قاعدة بيانات سليمة وهو ما قامت به الوزارة خلال الفترة الماضية.وأضاف «مدكور» أن خطة الوزارة تتضمن التحول الرقمي للتيسير على المواطنين في الحصول على خدمة تموينية إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب إلى المكاتب التابعة أو الانتظار في طوابير ولكن عن طريق الإنترنت أو تطبيقات الهاتف المحمول.