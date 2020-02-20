جولة ليلية مفاجئة لرئيس «الدلتا للسكر» على عنابر المصانع (صور)

أجرى الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، جولة تفقدية على عنابر المصانع ليلًا بكفر الشيخ، حيث مر بعنبر أفران الجير، وعنبر المراجل البخارية، وعنبر التوربينات؛ ليطمأن على انتظام سير العمل فى بداية موسم العصير ٢٠٢٠.وبدءت شركة الدلتا للسكر، أمس الأربعاء 19 فبراير، استلام البنجر لموسم 2019-2020، من المزارعين، تمهيدا لتحويله إلى سكر.وطالبت الشركة المزارعين صاحبي العروة المبكرة بالاتصال بمكاتب الشركة لمعرفة مواعيد التقيلع طبقا لبرنامج التوريد المستخرج من الحاسب الآلي، حسب أولوية تاريخ الزراعة والانتظام، والالتزام به والعمل على نظافة البنجر المورد من الشوائب؛ للحفاظ على المحصول وجودته حتى يتاح للمزارع الحصول على أعلى دخل.وأشارت إلى أنه سيتم توجيه وسائل النقل المتاحة والمحددة لكل منطقة لنقل المحصول بالكميات المحددة والمتفق عليها طبقا لبرنامج تشغيل المصانع.وكان الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، أكد أنه من المستهدف توريد كميات تقرب من 2.1 مليون طن بنجر طوال الموسم.