رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جولة ليلية مفاجئة لرئيس «الدلتا للسكر» على عنابر المصانع (صور)

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:51 ص
نرمين محمود الدهان
طباعة
أجرى الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، جولة تفقدية على عنابر المصانع ليلًا بكفر الشيخ، حيث مر بعنبر أفران الجير، وعنبر المراجل البخارية، وعنبر التوربينات؛ ليطمأن على انتظام سير العمل فى بداية موسم العصير ٢٠٢٠.

وبدءت شركة الدلتا للسكر، أمس الأربعاء 19 فبراير، استلام البنجر لموسم 2019-2020، من المزارعين، تمهيدا لتحويله إلى سكر.

وطالبت الشركة المزارعين صاحبي العروة المبكرة بالاتصال بمكاتب الشركة لمعرفة مواعيد التقيلع طبقا لبرنامج التوريد المستخرج من الحاسب الآلي، حسب أولوية تاريخ الزراعة والانتظام، والالتزام به والعمل على نظافة البنجر المورد من الشوائب؛ للحفاظ على المحصول وجودته حتى يتاح للمزارع الحصول على أعلى دخل.

وأشارت إلى أنه سيتم توجيه وسائل النقل المتاحة والمحددة لكل منطقة لنقل المحصول بالكميات المحددة والمتفق عليها طبقا لبرنامج تشغيل المصانع.

وكان الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، أكد أنه من المستهدف توريد كميات تقرب من 2.1 مليون طن بنجر طوال الموسم.

موضوعات متعلقة

السوبر المصرى.. موعد مباراة الأهلى والزمالك والقنوات الناقلة

رسالة جديدة من منى فاروق: «عايشة فى صراع»

صورة فتاة على «فيسبوك» تعدم متهمَين وتسجن 5 فى قنا

«الأرصاد» تعلن موعد انتهاء موجة عدم استقرار الطقس (فيديو)

الصور

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

image description

محافظ الغربية يبحث سبل تطوير قرية كفر سليمان (صور)

image description

أسيوط تستعد لاستقبال مبادرة «نور حياة» (صور)

الأكثر قراءة

السوبر المصرى.. موعد مباراة الأهلى والزمالك والقنوات الناقلة

«وجبة مدرسية بالديدان».. حشرة فى «بسكويت بالعجوة» بالمرج

تسجيل أول حالتي وفاة بـ«كورونا» على متن «السفينة الموبوءة»

رسالة جديدة من منى فاروق: «عايشة فى صراع»

إنفوجراف

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

دراسة خطيرة تكشف أثر الوجبات السريعة على الشهية

الحمية الغذائية المناسبة تعيد توازن البكتيريا النافعة

الوجبات السريعة تؤدي لفقدان السيطرة العصبية على الشهية

منوعات

السوبر المصرى.. موعد مباراة الأهلى والزمالك والقنوات الناقلة

لعنة بومبي.. إيطاليا تعيد فتح مدينة الدعارة والعشاق

«مزار سياحي».. ولادة بقرة برأسين في الهند

الشروط والتخصصات المطلوبة لخريجى الدراسات العليا للتقديم للكلية الحربية

مقالات الرأي
خالد عكاشة
وقائع تحطيم وترميم العظام التركية فى سوريا
حسين عثمان
المنع ليس حلًا يا فنان
جلال حمام
صاحبى يعود إلى حضن المحروسة
صفوت البياضي
هل توجد حقائق مطلقة؟
المزيد

الثقافة

مناقشة كتاب «محاولة لتذكر وجهى» بمركز الصورة المعاصرة.. الثلاثاء

أحمد الشهاوي يناقش ديوانه «ما أنا فيه» بمؤسسة «بتانة»

مكتبة الإسكندرية تعرض «لا يوجد عمل مثل العمل الاستعراضي».. ظهرًا

ورشة تدريبية لتعليم فن «الفلتنج» ببيت السناري.. اليوم