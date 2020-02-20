مقتل 8 أشخاص على الأقل فى إطلاق نار بمدينة ألمانية

ذكرت صحيفة «بيلد» أكثر الصحف الألمانية مبيعًا، نقلًا عن ممثلي ادعاء، أن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا في واقعة إطلاق نار في مدينة هاناو شرقي فرانكفورت.ولم يتسن الوصول إلى الشرطة في هاناو للحصول على تعليق، كما لم يتضح الدافع وراء إطلاق النار، وفقًا لما ذكره موقع «سكاي نيوز».وذكرت محطة تلفزيون محلية، أن واقعتي إطلاق نار حدثتا في حانتين في هاناو.