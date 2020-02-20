تعرف على الموعد الرسمى لإصدار الـ«soundtrack» لفيلم جيمس بوند الجديد

كشفت الصفحة الرسمية لسلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة، عن الموعد الرسمي لإصدار المزيكا الخاصة بالجزء الجديد الذي يأتي بعنوان No Time To Die، الذي يقوم ببطولته الممثل العالمي دانيال كريج، والمقرر طرحه يوم 10 إبريل المقبل فى دور العرض السينمائي حول العالم.ونشرت الصفحة الرسمية للعميل البريطاني 007، صورة له عبر موقع الصور انستجرام، وكشفت عن الموعد الرسمي للـ soundtrack المقرر له يوم 27 مارس المقبل.