الرئاسة اليمنية تشكر السيسي: مواقفه لا تُنسى

عبر علي محسن صالح، نائب الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، عن امتنانه للسلطات المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدورها في تدشين جسر الرحمة الجوي لنقل المرضى اليمنيين.وقال «صالح» خلال استقباله أحمد فاروق السفير المصري لدى اليمن، بحسب وكالة «سبأ» اليمنية: «نعرب عن بالغ الشكر والتقدير لمساندة الأشقاء في مصر ولدعم القيادة المصرية بقيادة المشير عبد الفتاح السيسي لليمن وحفاوتها واستقبالها لليمنيين في ظل هذه الأوضاع الحرجة التي تعيشها بلادنا».وأضاف: «نشكر دور مصر الداعم للشرعية ضمن دول التحالف، والذي يأتي امتدادًا لموقفها وإسهامها في إنجاح ثورة 26 سبتمبر الخالدة، ونؤكد على ما يجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين من أواصر المحبة وروابط الأخوة والعروبة والمصير المشترك وأن هذه المواقف الأخوية ستظل محفورة في ذاكرة ووجدان الشعب اليمني وقيادته».