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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

إحياء ذكرى المؤلف الموسيقي علي عثمان بقصر «بشتاك»

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:29 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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يقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس٬ أمسية جديدة من أمسيات «صالون مقامات»، الذى يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية شهريًا بالاشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية، حيث يحيي الصالون هذا الشهر ذكرى المؤلف الموسيقي السوداني الدكتور علي عثمان.

ولد «عثمان» بالسودان وبدأ منذ الصغر بعزف الدرامز والجيتار، قدم إلى القاهرة عام 1979 لدراسة الموسيقي والتحق بالكونسرفتوار، وتتلمذ على يد كبار الأساتذة، حيث اقترحت عليه الدكتورة سمحة الخولي التخصص في آلة الكونتراباص، واتجه بعدها للتأليف الموسيقي حتى وصل لدرجة أستاذ التأليف والقيادة بالكونسرفتوار، وكان له الفضل في تأسيس أوركسترا «النور والأمل» الذي قاده بنفسه لسنوات.

وقدم العديد من المؤلفات الموسيقية الآلية والغنائية كمؤلف ومايسترو لأشهر المؤلفات العالمية، وتم نشر مؤلفاته وأعماله الموسيقية بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويصاحب الصالون فقرة موسيقية يقدمها مجموعة من العازفين من مصر والسودان، كما يستضف الدكتورة تحية شمس الدين رئيس قسم الغناء بالمعهد العالي للكونسرفتوار، والدكتورة حنان أبو المجد عميد المعهد، والدكتور كمال يوسف المؤلف الموسيقي.

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