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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«كوزموس» يناقش الأثر النفسي للتحرش بسينما الهناجر

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:24 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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تستقبل سينما الهناجر٬ في السادسة مساء اليوم الخميس٬ عرضًا للفيلمين الروائيين القصيرين «صابرة»، و«كوزموس»، وذلك ضمن أنشطة ملتقى المدرسة العربية للسينما والتليفزيون، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

وفيلم «صابرة» من إخراج أحمد عادل٬ ويتناول معاناة سيدة مع زوجها والمشكلات التي واجهتها في حياتها.

أما فيلم «كوزموس» فيناقش الأثر النفسى للتحرش الجنسى على البنت٬ من خلال علاقتها بجسدها وعلاقتها بحبيها قبل وبعد استرداد حقها من المتحرش.

الفيلم من بطولة: ياسمين نجيب٬ أحمد حسن٬ أمجد الشاوشى، مدير التصوير مايكل جورج٬ مونتاج وألوان محمد أشرف.

يذكر أن المدرسة العربية للسينما والتليفزيون أنشأها صندوق التنمية عام 2001 كأول مدرسة افتراضية علىي الإنترنت في الوطن العربي، وتقوم بتعليم فنون السينما والتليفزيون عن بعد للناطقين بالعربية٬ وتهدف إلي توفير فرص التعلم لمحبي فنون السيناريو، الإخراج، التصوير، المونتاج، الصوت، واستخدام مختلف الوسائط لشرح هذه المناهج، حيث تقام اختبارات دورية كل ثلاثة أشهر لتقييم مدى تقدم الدارسين.

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