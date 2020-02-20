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الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

زيادة مواقع إقلاع البالون فى الأقصر

الخميس 20/فبراير/2020 - 03:02 ص
جريدة الدستور
هدى الأمير
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تفقد الطيار عادل محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، مطار الأقصر الدولي، وذلك لمتابعة حركة العمل وانتظامية التشغيل داخل المطارات المصرية.

ووجه «محجوب» بضرورة توفير التسهيلات وتذليل كافة العقبات أمام المسافرين وسرعة إنهاء إجراءات سفرهم بسهولة ويسر فى ظل انتعاش الحركه السياحية الداخليةكما تابع مشروعات التطوير التى تتم بالمطار بشكل عام، حيث وجه بسرعة الانتهاء من تنفيذها في أقرب وقت مع وضع توقيت زمني محدد للانتهاء من تلك المشاريع، كما تضمنت الجولة زيارة موقع إقلاع البالون الطائر حيث شهدت الأونة الأخيرة على إنتعاش واضح فى سياحة البالون الطائر التى أصبحت واحدة من أهم أنواع سياحة المغامرات بمصر واحتلت ترتيبًا دوليًا رقم 3 بين أكبر 10 دول في العالم.

ومن جانبه أوضح رئيس الشركة المصرية للمطارات أنه تم تزويد موقع إقلاع البالون الطائر بأحدث كاميرات المراقبة ومحطة أرضية للمراقبة الجوية ومحطة أرصاد جوية حديثة، وتم تزويد البالون بتقنيات حديثة تتواصل مع الأقمار الصناعية تساعد الطيار في الطيران الآمن حفاظا على سلامة الركاب وجاري زيادة مساحة أرض الإقلاع وتجهيز صالة استقبال (مخيم) للركاب مزودة بجميع الخدمات الخاصة للسياح.

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