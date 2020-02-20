تسيير 32 رحلة داخلية خاصة بمطار القاهرة.. اليوم

تسير شركات الطيران الخاصة المصرية، طوال اليوم الخميس، بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي القديم، 32 رحلة جوية داخلية إلى المدن السياحية والحضارية بمرحلتي السفر والوصول، لنقل أكثر من 7 ألف راكب من مختلف الجنسيات، وذلك فى اطار حرص وزارة الطيران المدنى على زيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية استغلالا لحالة الاستقرار التى تشهدها البلاد خلال المرحلة الراهنة.ويشهد مبنى الركاب، خلال الآونة الأخيرة، زيادة في الرحلات الجوية، بالإضافة إلى سفر ووصول آلاف الركاب من مختلف الجنسيات للقاهرة والمدن السياحية المصرية؛ لحرص الوفود السياحية والركابية على قضاء تلك الأوقات بالشواطئ الساحلية والمناظر الطبيعية الخلابة.وكان الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، وجه بضرورة توفير كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للوفود الركابية والسياحية بالمطارات المصرية.