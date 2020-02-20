«مصر للطيران» تسير أولى رحلاتها بين الأقصر وشرم الشيخ.. اليوم

تبدأ الشركة الوطنية للطيران «مصر للطيران»، اليوم الخميس، تسيير أولى رحلاتها الجوية بين مدينة شرم الشيخ والأقصر، بواقع رحلة واحدة أسبوعية، وذلك لأول مرة منذ توقف دام سنوات.يأتي ذلك في إطار التنسيق الدائم بين وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني، وربط البحر الأحمر بآثار وادي النيل في صعيد مصر، وربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية، وإتاحة المقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها أمام السائحين.ومن المقرر أن تهدي وزارة السياحة والآثار ركاب أول رحلة طيران لهذا الخط الجديد زيارة مجانية لمقبرة الملكة نفرتاري بالبر الغربي للأقصر يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2020، والتي تبلغ تذكرتها 1400 جنيه مصري.يذكر أن الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني ونائبه الطيار منتصر مناع، يوليان اهتمامًا كبيرًا بالحركة السياحة الوافدة إلى البلاد خلال الفترة المستقبليةعبر تذليل جميع العقبات والمشكلات وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات اللازمة بجميع المطارات ذات المقاصد السياحية.