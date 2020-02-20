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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

غدًا.. افتتاح معرض «هى فى عيونهم» بالهناجر

الخميس 20/فبراير/2020 - 12:23 ص
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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يفتتح بمركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، معرض«هى في عيونهم» للفنانة سامية الشيخ، في السادسة من مساء غدًا الجمعة بقاعة آدم حنين، تحت إشراف الفنان محمد دسوقي مدير المركز.

وعن المعرض تقول الفنانة سامية أحمد مصطفى الشيخ، أستاذ النسيج بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، إنه يتضمن ٢٠ عملا فنيا بمساحات تتراوح بين ٥٠×٧٠ و١٠٠×٢٠٠ سنتيمتر، وتعرض الأعمال من خلال تقسيم القاعة لمساحتين، باستخدام مشغولة نسجية من وسط سقف القاعة وهذا القاطع النسجي بارتفاع ٣ أمتار وطول ١٥مترًا، ويستمر المعرض حتى ٢٦ فبراير الجاري.

تقوم فكرة المعرض على المزج بين التصوير والنسيج، في إعادة صياغة بإسلوب جديد، وذلك من خلال تناول رؤية الفنانين عن المرأة على مر العصور في مصر والعالم، وكيف عبر الفنان في بورتريهاته عن المرأة بجوهرها الذي يبعث الحيوية، وكيف تتحول إلى أيقونة فنية يتناولها الفنان بريشته، وفي هذا المعرض حولت الفنانة هذه البورتريهات لعمل نسجي لتعيد الحالة اللونية والملمس السطحي بوجه نظر مختلفة ومساحات متنوعة لا تطابق اللوحات الأصلية.

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