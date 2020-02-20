حبس عاطلين تم ضبطهما بـ١٠٠ طربة حشيش في البحيرة

قرر المستشار أحمد راجح، مدير نيابة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، منذ قليل، حبس «إبراهيم م ا»، ٢٨سنة، و«بليغ ح ا»، ٣٤سنة، سائق، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن تم ضبط بحوزتهما ١٠٠ طربة لمخدر الحشيش.كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تمكنت، اليوم الأربعاء، من ضبط تشكيل عصابي ضم عاطلين مقيمين بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بمحافظة الغربية، لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، متخذين من دائرة مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهما.وفى كمين أُعد خصيصًا لضبطهما بدائرة مركز حوش عيسى، ضبط بحوزتهما 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام.