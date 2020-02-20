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الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ماس كهربائى وراء حريق مصنع فى بورسعيد

الخميس 20/فبراير/2020 - 12:39 ص
جريدة الدستور
بورسعيد/شيماء رشاد
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سيطرت الحماية المدنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، على حريق بمصنع الإنتاج الفوم في المنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد، دون وقوع أي إصابات.

وكانت قد تلقت إدارة الحماية المدنية بلاغا باشتعال النيران بمصنع لإنتاج الفوم في المنطقة الصناعية، فدفعت بـ6 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق للسيطرة عليه قبل انتقاله لمناطق ومصانع مجاورة.

وصرح مصدر مطلع أن بالفحص المبدئي تبين أن الحريق سببه ماث كهربائي، مشيرًا إلى أن الحريق امتد من المخازن التي احترقت بالكامل بكل ما فيها من منتجات إليىجزء من المصنع مما نتج عنه احتراق ماكيناتين من أصل أربع ماكينات داخل المصنع.

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