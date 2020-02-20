ماس كهربائى وراء حريق مصنع فى بورسعيد

سيطرت الحماية المدنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، على حريق بمصنع الإنتاج الفوم في المنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد، دون وقوع أي إصابات.وكانت قد تلقت إدارة الحماية المدنية بلاغا باشتعال النيران بمصنع لإنتاج الفوم في المنطقة الصناعية، فدفعت بـ6 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق للسيطرة عليه قبل انتقاله لمناطق ومصانع مجاورة.وصرح مصدر مطلع أن بالفحص المبدئي تبين أن الحريق سببه ماث كهربائي، مشيرًا إلى أن الحريق امتد من المخازن التي احترقت بالكامل بكل ما فيها من منتجات إليىجزء من المصنع مما نتج عنه احتراق ماكيناتين من أصل أربع ماكينات داخل المصنع.