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سياسي

المجالس المحلية بـ«مستقبل وطن» تعقد اجتماعها الأول عقب إعادة تشكيلها

الخميس 20/فبراير/2020 - 12:08 ص
جريدة الدستور
أشرف لاشين
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عقدت أمانة شئون المجالس المحلية، بــ"حزب مستقبل وطن"، برئاسة النائب فخري طايل، اجتماعها التنظيمي الأول عقب إعادة تشكيلها، لوضع خطة عملها خلال الفترة المقبلة، ومناقشة اقتراحات أعضاء هيئة المكتب، بالمقر الرئيسي للحزب في القاهرة.

وشارك في الاجتماع، النائب عماد سعد حمودة الأمين العام المساعد بالحزب، و"الدكتورة غادة لبيب، محمود عبد العليم منصور"، الأمناء المساعدين للأمانة، و"على مسعود، محمد يوسف، ياسر سعيد، مصطفى يحيى"، أعضاء هيئة مكتب الأمانة المركزية.

وفي بداية الاجتماع، شدد حمودة، على ضرورة الانتهاء من وضع خطة عمل للأمانة في أقرب وقت، وتكليف أمناء المجالس المحلية بكافة المحافظات بالانتهاء من تشكيل هيئات مكاتب الأمانة مع ضرورة مراعاة التمثيل الجغرافي لهيئات المكاتب، مشددًا على ضرورة مراعاة التمثيل القبلي والعائلي بالنسبة للمحافظات ذات الطبيعة الخاصة، على أن يتم الانتهاء من تلك التشكيلات في مدة أقصاها 10 أيام.

ورحب النائب فخري طايل أمين شئون المجالس المحلية بأعضاء هيئة مكتب الأمانة، موجهًا الشكر لكافة قيادات حزب مستقبل وطن، وعلى رأسهم المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، على دعمهم الواضح للأمانة وأعضائها، ولا سيما بحضور النائب عماد سعد حمودة الأمين العام المساعد بالحزب، للاجتماع الأول للأمانة عقب إعادة تشكيلها.

وأكد طايل، على أهمية المرحلة المقبلة من تاريخ الوطن، خاصة ونحن مقبلين على ثلاثة استحقاقات انتخابية دستورية، وهي مجلسي " النواب والشيوخ"، والمجالس الشعبية المحلية.

وأوضح طايل أن، حزب مستقبل وطن يعد الحزب الوحيد المستعد بكوادره وأعضائه لخوض انتخابات المجالس المحلية، ولكن إيمانا منه بضرورة المشاركة السياسية وتمثيل كافة فئات المجتمع، شارك الحزب في جلسات الحوار المجتمعي حول قانون المحليات، والتي يعقدها ائتلاف دعم مصر برئاسة النائب عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية بمجلس النواب، قائلًا، نحن نريد المشاركة مع كافة قوى المجتمع، فالمناقشات تثري الحوار للوصول لأفضل مشروع قانون توافقي، خاصة وأن هناك العديد من الملاحظات بشأن مشروع القانون الحالي.

ولفت النائب فخري طايل إلى أنه، سيتم تحديد موعد لعقد اجتماع موسعًا لهيئة مكتب الأمانة المركزية، مع أمناء المجالس المحلية بالمحافظات، للوقوف على خطة عمل الأمانة بالمحافظات، والاستعداد لعقد ورش عمل خاصة بالمحليات بكافة المحافظات، كما تم الاتفاق على ترتيب زيارات ميدانية للمحافظات لعقد لقاءات موسعة مع كافة التشكيلات الخاصة بالأمانة بمستوياتها المختلفة.

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