البابا تواضروس يترأس مؤتمر شباب المغتربين.. اليوم

يترأس البابا تواضروس الثاني؛ بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس؛ مؤتمر شباب المغتربين السابع بالقاهرة، والذي يعقد في بيت سمعان الخراز بوادي النطرون، لمدة 3 أيام تنتهي في 22 فبراير الجاري.ومن المقرر أن يشارك البابا تواضروس الثاني في المؤتمر الأنبا موسى أسقف عام الشباب، والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة.وافتتح البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، السبت الماضي، مؤتمر شباب النمسا وفرنسا، وذلك بمركز لوجوس البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 24 فبراير الجاري؛ لبدء صوم الكبير والمعروف بصوم القيامة، والذي يستمر لمدة 55 يومًا، تنتهي ليلة عيد القيامة المجيد.ويمتنع الأقباط في الصوم الكبير؛ عن المأكولات الحيوانية واللحوم والألبان والأسماك، مكتفين بتناول الأطعمة النباتية.