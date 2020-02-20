العثور على جثة مجهولة الهوية بترعة الخطاطبة في البحيرة

تكثف مباحث البحيرة، برئاسة اللواء محمد شرباش مدير المباحث، من جهودها لسرعة كشف غموض العثور على جثة لشخص مجهول الهوية فى العقد الرابع من العمر بترعة الخطاطبة بدائرة مركز شرطة كوم حمادة.وتلقى اللواء مجدي القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من الرائد عمر عرفات، يفيد بالعثور على جثة لشخص مجهول الهوية بترعة الخطاطبة فى العقد الرابع من العمر، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.وأمر اللواء محمد شرباش، مدير المباحث، بتشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي برئاسة العميد إيهاب المسارع رئيس فرع البحث الجنائى، والنقيب مصطفى النمر معاون المباحث؛ لسرعة التعرف على هوية الجثة، وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.