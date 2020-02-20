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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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10 فوائد لممارسة قيادة الدراجة يوميًا

الخميس 20/فبراير/2020 - 07:30 ص
جريدة الدستور
سارة ساويرس
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انتشرت حديثًا مجموعة مم المبادرات الهامة، التى تسعى إلي ممارسة قيادة الدرجات، للتنقل الآمن في الشوارع، أبرزها مبادرة رئاسة الوزراء، تحت شعار "دراجة لكل مواطن"، كوسائل التنقل النشط، بدلا من الاعتماد على وسائل التنقل المستهلكة للوقود والملوثة للبيئة، كما أن قيادة الدرجات، أصبحت ك" موضة" بين شباب هذا الجيل.

ولهذا نستعرض فى السطور التالية أبرز فوائد ممارسة لعبة قيادة الدراجة يوميًا.

- تُعد ممارسة قيادة الدراجة الهوائية، من الرياضات الهامة للجسم، اذ تمده بالعديد من الفوائد، كما أنها تعتبر تعد الدراجة الهوائية، وسيلة رخيصة الثمن وعملية للانتقال إلى الأماكن القريبة منك.

- رياضة مفيدة لشد الجسم بالكامل، حيث تشد كل من، عضلات الفخذين والساق، وعضلات اليدين والبطن.

- يمارسها بعض الرياضيين، لتنحيف الخصر وحرق دهوم البطن البارزة وهي المشكلة التي تعاني منها عدد كبير من السيدات.

- يساعد ركوب الدراجة الهوائية على تحسين القدرات الجنسية للمرأة والرجل وتقوية جهاز القلب.


- هامة لتنشيط الدورة الدموية للجسم، فإذا حاولت تجربة قيادة الدراجة، في حالة الشعور بالتعب، فهى ستساعدك على تحفيز طاقة الجسم.

- تعتبر ممارسة اللعبة هامة، لمعالجة التهاب المفاصل، وتقليل الوزن الزائد.

- تساعد قيادة الدراجة الجسم، على الوقاية من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول.

- وفقا لسرعة ركوب الدراجة يمكن حرق 300-400 سعرة حرارية في نصف ساعة من جسمك.

- يمكن استخدامها لأغراض أخرى، مثل توصيل الطلبات إلى المنازل، لمن يهتمون بأمر الربح.

- يعد قيادة الدراجة، تدريب ممتاز لقدرة تحمل القلب والرئتين وصقل مبنى الفخذين والساقين.

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