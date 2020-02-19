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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خبير: ننعم باستقرار اقتصادي بسبب السياسة الناجحة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:46 م
الدكتور أحمد سعيد،
الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي
أحمد عبد الرازق
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قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي بالجامعة البريطانية، إن مصر نجحت خلال الخمس سنوات الماضية فى إنجاز الخطة الاقتصادية الموضوعة والتى حققت مصادر دخل متنوعة للبلاد.

وأكد «سعيد» خلال لقائه ببرنامج «المواجهة» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي فى ظل عالم متغير يموج بالأزمات، يتطلب وجود مصادر دخل متنوعة وهو ما يحدث حاليًا فى مصر.

وأشار إلى أن تعدد الشراكات الدولية لمصر مع مختلف الشركات الدولية، حيث يمنح هذا التنوع قوة إلى الاقتصاد المصري، مؤكدًا أننا ننعم باستقرار اقتصادي بسبب هذه السياسة الناجحة.

ولفت إلى أنه لولا تنويع مصادر الدخل لتعرض الاقتصاد المصري لأزمات طاحنة مثل أزمة فيروس كورونا التى كان يمكن أن تهز الاقتصاد المصري بشدة لكننا لم نتأثر كثيرًا بسبب التنوع فى مصادر الدخل.

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