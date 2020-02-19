غادة رجب تكشف عن سبب إصابتها يوم الصباحية

كشفت الفنانة غادة رجب، تفاصيل الإصابة التي تعرضت لها في أول يوم من أيام شهر العسل مع زوجها الشاعر عبدالله حسن.





وصدمت غادة رجب، من عرض صورتها للمرة الأولى، بالإصابة خلال لقائها في برنامج «معكم منى الشاذلي»، والمذاع عبر فضائية «cbc»، وعلقت عليها قائلة إنهما بعد سفر 14 ساعة سفر وصلا إلى الفندق المقرر إقامتهما فيه، وفور دخولهما الفندق قرر زوجها الاستحمام، وبعدها ترك المياه في الحمام خلفه، وفور دخولها للحمام سقطت أرضًا؛ بسبب تجمع المياه وصابون الاستحمام.





وأكدت أنه تم علاجها بالأعشاب؛ لأن المنطقة التي تواجدوا بها يستخدمون الأعشاب كعلاج، ولم تقم بنشر الصورة حتى لا يقال إن زوجها ضربها من أول يوم زفاف، ولذا ظهرت بالنظارة الشمسية في كل صورها.