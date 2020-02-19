«جيرالدو» مفاجأة فايلر.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

كشف مصدر داخل معسكر النادي الأهلي في أبو ظبي، عن التشكيل الذي سيخوض به المارد الأحمر مباراته أمام الزمالك في مباراة السوبر المصري.ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الزمالك في السابعة مساء غدا الخميس بتوقيت القاهرة على ملعب "محمد بن زايد" على كأس السوبر المصري.