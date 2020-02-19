رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 4 طلاب ثانوى أثناء مشاجرة حادة داخل مدرسة بكفر شكر

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:32 م
جريدة الدستور
صلاح حسنى
طباعة
قرر طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الأربعاء، إعفاء «عزب. أ» مدير مدرسة أسنيت الثانوية المشتركة التابعة لإدارة كفر شكر التعليمية من منصبه؛ بسبب مشاجرة نشبت بين 10 طلاب داخل المدرسة، أسفرت عن إصابة طالب بإصابات خطيرة، وضبط 4 طلاب تم التحفظ عليهم بديوان مركز الشرطة للتحقيق معهم من قبل النيابة العامة؛ وذلك بسبب المطالبة بعزل مدير المدرسة والدروس الخصوصية.

وأضاف «عجلان»، أنه تم إحالة الواقعة للشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالتنسيق مع الشؤون القانونية بإدارة كفر شكر التعليمية، كما جرى تشكيل لجنة للنزول للمدرسة غدًا الخميس لمتابعة الحالة ورفع تقرير بالوقائع كاملة وتعيين مدير مدرسة من خارج القرية.

وأشار «عجلان» إلى أن الواقعة بدأت خلال فترة «الفسحة» تم خلالها التعدي فيما بينهم على بعضهم البعض، إلا إنه تم احتواء الموقف سريعًا لكن الطلاب فور خروجهم من المدرسة نشبت المشاجرة بينهم من جديد وإحداث هلع وفزع للأهالي.

كانت مدرسة أسنيت الثانوية المشتركة التابعة لإدارة كفر شكر التعليمية قد شهدت مشاجرة كبيرة بين مجموعة من الطلاب، حيث تم خلالها استخدام التخت وألواح الخشب وقطع الحديد أسفرت عن إصابة طالب ونقله لمستشفى أسنيت التي أحالته بدورها إلى مستشفى بنها الجامعي، وإصابة آخرين بجروح طفيفة؛ مما تسبب في حالة كبيرة من الهياج داخل المدرسة.

وأصدر خالد جرامون مدير إدارة كفر شكر التعليمية قرارًا بإعفاء مدير المدرسة من منصبه، وتم استدعاء الشرطة، وحرر أهالي الطلاب محضرًا بالصلح فيما بينهم بمركز كفر شكر بحضور مدير عام الإدارة.

وقالت إحدى الطالبات بالمدرسة، إن المشاجرة تسببت في حالات إغماء بين الطالبات بالمدرسة، حيث استخدم الطلاب خلال المشاجرة كل ما يمكن استخدامه من ألواح خشبية وزجاج وتخت الفصول؛ وهو ما تسبب في نقل أحد أطراف المشاجرة إلى مستشفى بنها الجامعي للرعاية المركزة، مؤكدة أن هذه المشاجرة لم تكن الأولى، حيث أنها نشبت أمس ولم يهدأ أطرافها وترصد بعضهم البعض اليوم حتى حدث ما حدث.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صورة فتاة على «فيسبوك» تعدم متهمَين وتسجن 5 فى قنا

مدحت شلبي معلقًا لمباراة السوبر المصري

طالبة تنهي حياتها بـ«سم الفئران» بعد خلاف عائلي بالمنوفية

مفاجآت في عقار الشرابية المنهار.. صادر له قرار إزالة منذ 22 سنة

الصور

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

image description

محافظ الغربية يبحث سبل تطوير قرية كفر سليمان (صور)

image description

أسيوط تستعد لاستقبال مبادرة «نور حياة» (صور)

الأكثر قراءة

رسالة جديدة من منى فاروق: «عايشة فى صراع»

صن داونز يتلقى ضربة جديدة قبل لقاء الأهلي

«التعليم» تكشف نتائج التحقيق في وجود «شيشة» داخل مدرسة بأكتوبر

«الأرصاد» تعلن موعد انتهاء موجة عدم استقرار الطقس (فيديو)

إنفوجراف

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

دراسة خطيرة تكشف أثر الوجبات السريعة على الشهية

الحمية الغذائية المناسبة تعيد توازن البكتيريا النافعة

الوجبات السريعة تؤدي لفقدان السيطرة العصبية على الشهية

منوعات

لعنة بومبي.. إيطاليا تعيد فتح مدينة الدعارة والعشاق

«مزار سياحي».. ولادة بقرة برأسين في الهند

الشروط والتخصصات المطلوبة لخريجى الدراسات العليا للتقديم للكلية الحربية

لخريجى الجامعات الحكومية والخاصة.. الشروط والتخصصات للتقديم للكلية الحربية

مقالات الرأي
خالد عكاشة
وقائع تحطيم وترميم العظام التركية فى سوريا
حسين عثمان
المنع ليس حلًا يا فنان
جلال حمام
صاحبى يعود إلى حضن المحروسة
صفوت البياضي
هل توجد حقائق مطلقة؟
المزيد

الثقافة

«الفنون الإبداعية والتذوق الفني».. محاضرة بثقافة الشرقية

إيناس عبدالوهاب تُقيّم المهرجانات: عودة حصة الموسيقى بالمدارس تقضى على الظاهرة

ألبرتو مانغويل يتسبب في أزمة بين بيت الرواية التونسي ووزارة الثقافة

مدحت منير يقرأ قصائده في ندوة آفاق اشتراكية