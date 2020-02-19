ضبط 4 طلاب ثانوى أثناء مشاجرة حادة داخل مدرسة بكفر شكر

قرر طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الأربعاء، إعفاء «عزب. أ» مدير مدرسة أسنيت الثانوية المشتركة التابعة لإدارة كفر شكر التعليمية من منصبه؛ بسبب مشاجرة نشبت بين 10 طلاب داخل المدرسة، أسفرت عن إصابة طالب بإصابات خطيرة، وضبط 4 طلاب تم التحفظ عليهم بديوان مركز الشرطة للتحقيق معهم من قبل النيابة العامة؛ وذلك بسبب المطالبة بعزل مدير المدرسة والدروس الخصوصية.وأضاف «عجلان»، أنه تم إحالة الواقعة للشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالتنسيق مع الشؤون القانونية بإدارة كفر شكر التعليمية، كما جرى تشكيل لجنة للنزول للمدرسة غدًا الخميس لمتابعة الحالة ورفع تقرير بالوقائع كاملة وتعيين مدير مدرسة من خارج القرية.وأشار «عجلان» إلى أن الواقعة بدأت خلال فترة «الفسحة» تم خلالها التعدي فيما بينهم على بعضهم البعض، إلا إنه تم احتواء الموقف سريعًا لكن الطلاب فور خروجهم من المدرسة نشبت المشاجرة بينهم من جديد وإحداث هلع وفزع للأهالي.كانت مدرسة أسنيت الثانوية المشتركة التابعة لإدارة كفر شكر التعليمية قد شهدت مشاجرة كبيرة بين مجموعة من الطلاب، حيث تم خلالها استخدام التخت وألواح الخشب وقطع الحديد أسفرت عن إصابة طالب ونقله لمستشفى أسنيت التي أحالته بدورها إلى مستشفى بنها الجامعي، وإصابة آخرين بجروح طفيفة؛ مما تسبب في حالة كبيرة من الهياج داخل المدرسة.وأصدر خالد جرامون مدير إدارة كفر شكر التعليمية قرارًا بإعفاء مدير المدرسة من منصبه، وتم استدعاء الشرطة، وحرر أهالي الطلاب محضرًا بالصلح فيما بينهم بمركز كفر شكر بحضور مدير عام الإدارة.وقالت إحدى الطالبات بالمدرسة، إن المشاجرة تسببت في حالات إغماء بين الطالبات بالمدرسة، حيث استخدم الطلاب خلال المشاجرة كل ما يمكن استخدامه من ألواح خشبية وزجاج وتخت الفصول؛ وهو ما تسبب في نقل أحد أطراف المشاجرة إلى مستشفى بنها الجامعي للرعاية المركزة، مؤكدة أن هذه المشاجرة لم تكن الأولى، حيث أنها نشبت أمس ولم يهدأ أطرافها وترصد بعضهم البعض اليوم حتى حدث ما حدث.