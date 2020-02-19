بدء أعمال الرفع المساحى لإنشاء المدرسة اليابانية بمطروح

تابعت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، بدء أعمال الرفع المساحي لإنشاء المدرسة المصرية اليابانية بمرسى مطروح بعد موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على إدراج المدرسة بمطروح، وكذلك موافقة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على البدء في إجراءات تخصيص وإنشاء المدرسة المصرية اليابانية مع ما تشهده من إقبال كبير على مثل هذا النوع من التعليم المتميز.وأشارت نائب محافظ مطروح إلى أنه تم اليوم بدء أعمال الرفع المساحى للموقع المخصص لإنشاء المدرسة المصرية اليابانية بمرسى مطروح على مساحة ٨ آلاف متر مربع، من خلال مديرية المساحة وفرع هيئة الابنية التعليمية على أن تبدأ الأعمال الإنشائية فورًا بعد انتهاء الرفع المساحي، على أن تفتتح المدرسة مع بدء العام الدراسي القادم ٢٠٢٠٢٠٢١.