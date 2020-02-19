غادة رجب تكشف سبب عدم إقامة حفل زفاف (فيديو)

قالت الفنانة غادة رجب، إنها وزوجها الشاعر عبدالله حسن، كانا رافضين لفكرة عمل حفل زفاف في قاعة.وأضافت خلال حوارها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر فضائية cbc، أن والدتها عارضت الفكرة تمامًا ولذا قاما بحجز قاعة في أحد المساعد.وقال زوجها إنه لا يتخيل نفسه في "الكوشة"، والناس تشاهده لمدة ساعتين، كما أنه ليس له في الرقص.وأضاف أنه اتصل بصديقه ليدعوه للزفاف وقال له إن الحفل بسيط، فعرض عليه إقامة الحفل كهدية لهما.