تطعيم ١٢٣ ألف طفل ضد مرض شلل الأطفال فى مطروح

أعلن الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن انتهاء فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في الفترة من ١٦ حتي ١٩ فبراير الجاري في جميع مراكز ومدن وقري محافظة مطروح بداية من سن يوم وحتى ٥ سنوات للمصريين وغير المصريين.وأوضح أن الحملة تأتي في إطار الجهود المبذولة من القيادة السياسية للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا انه تم تنفيذ الحملة في ٨ إدارات صحية بجميع أنحاء المحافظة من خلال ٣٣٦ فريق متحرك و٦٠ فريق ثابت.واضاف أن، المستهدف من التطعيم ١٢٢١٠٨ طفل وتم تطعيم ١٢٣٨١٥ طفل مصري وتطعيم ١٦٢ طفل من غير المصريين بنسبة تغطية ١٠١،٤ ٪؜ مقدمًا الشكر إلى جميع الفرق المشاركة في الحملة ومديري الادارات الصحية.