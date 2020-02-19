رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تضم 6 أحزاب و32 وزيرا.. تشكيل حكومة تونس الجديدة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:16 م
إلياس الفخفاخ
إلياس الفخفاخ
محمد عمر
طباعة
أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ، مساء اليوم الأربعاء، رسميا تركيبة حكومته الجديدة وعرضها على البرلمان للحصول على ثقته حيث ضمت شخصيات حزبية ومستقلين بعد مشاورات طويلة ومقاطعة من قبل بعض الأحزاب.

وضمت الحكومة الجديدة 32 وزيرا وشارك فيها أحزاب، النهضة، التيار الديمقراطي، تحيا تونس، حركة الشعب، البديل التونسي، نداء تونس، كالتالي:

1- وزير الداخلية: هشام المشيشي (مستقل).
2- وزير الخارجية: نورالدين الري (مستقل).
3- وزارة الدفاع: عماد الحزقي (مستقل).
4- وزير العدل: ثريا الجريبي (مستقل).
5- وزير المالية: نزار يعيش (مستقل).
6- وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: غازي الشواشي (التيار الديمقراطي).
7- وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي: سليم العزابي (تحيا تونس).
8- وزير التكوين المهني والتشغيل: فتحي بالحاج (حركة الشعب).
9- وزير الشؤون الإجتماعية: الحبيب كشو (مستقل).
10- وزير دولة مكلف بالنقل واللوجيستيك: أنور معروف (حركة النهضة).
11- وزير الشؤون المحلية: لطفي زيتون (حركة النهضة).
12- وزير الفلاحة: أسامة الخريجي (مستقل).
13- وزير الصناعة: صالح بن يوسف (مستقل).
14- وزير الطاقة والمناجم: منجي مرزوق (مستقل).
15- وزير السياحة: محمد علي التومي (حزب البديل التونسي).
16- وزير التجارة: محمد المسليني (حركة الشعب).
17- وزير البيئة: شكري بلحسن (تحيا تونس).
18- وزير تكنولوجيا الاتصال والانتقال الرقمي: محمد فاضل كريم (مستقل).
19- وزير التجهيز والإسكان: منصف السليتي (النهضة).
20- وزير الشؤون الدينية: أحمد عظوم (مستقل).
21- وزيرة المرأة والطفولة وشؤون الأسرة: أسماء السحيري (مستقلة).
22- وزيرة الصحة: عبد اللطيف المكي (حركة النهضة).
23- وزير التعليم العالي والبحث العلمي: سليم شورى (حركة النهضة).
24- وزارة التربية: محمد الحامدي (التيار الديمقراطي).
25- وزيرة الثقافة: شيراز العتيري (مستقلّة).
26- وزير الشباب والرياضة: أحمد قعلول (حركة النهضة).
27- وزير دولة لدى رئيس الحكومة مكلف بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد: محمد عبو (التيار الديمقراطي).
28- وزير دولة مكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى: لبنى الجريبي (مستقلة)
29- وزير حقوق الإنسان والعلاقة مع المجتمع المدني: العياشي الهمامي (مستقل).
30- وزير العلاقة مع البرلمان: علي الحفصي (نداء تونس).
31- كاتبة الدولة للخارجية: سلمى النيفر (مستقلة).
32- كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة مكلفة بالموارد المائية: عاقسة البحري (مستقلة).

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الأرصاد» تعلن موعد انتهاء موجة عدم استقرار الطقس (فيديو)

والدة طالبة الهرم: صداع مزمن وراء سقوط «مريم» من البلكونة

صن داونز يتلقى ضربة جديدة قبل لقاء الأهلي

«البرنس» يتهم محمد رمضان بـ«اقتحام مطعمه»: «مش هسيب حقي.. وهقاضيه» (فيديو)

الصور

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

image description

محافظ الغربية يبحث سبل تطوير قرية كفر سليمان (صور)

image description

أسيوط تستعد لاستقبال مبادرة «نور حياة» (صور)

الأكثر قراءة

صن داونز يتلقى ضربة جديدة قبل لقاء الأهلي

«الأرصاد» تعلن موعد انتهاء موجة عدم استقرار الطقس (فيديو)

رسالة جديدة من منى فاروق: «عايشة فى صراع»

مدحت شلبي معلقًا لمباراة السوبر المصري

إنفوجراف

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

دراسة خطيرة تكشف أثر الوجبات السريعة على الشهية

الحمية الغذائية المناسبة تعيد توازن البكتيريا النافعة

الوجبات السريعة تؤدي لفقدان السيطرة العصبية على الشهية

منوعات

لعنة بومبي.. إيطاليا تعيد فتح مدينة الدعارة والعشاق

«مزار سياحي».. ولادة بقرة برأسين في الهند

الشروط والتخصصات المطلوبة لخريجى الدراسات العليا للتقديم للكلية الحربية

لخريجى الجامعات الحكومية والخاصة.. الشروط والتخصصات للتقديم للكلية الحربية

مقالات الرأي
خالد عكاشة
وقائع تحطيم وترميم العظام التركية فى سوريا
حسين عثمان
المنع ليس حلًا يا فنان
جلال حمام
صاحبى يعود إلى حضن المحروسة
صفوت البياضي
هل توجد حقائق مطلقة؟
المزيد

الثقافة

«الفنون الإبداعية والتذوق الفني».. محاضرة بثقافة الشرقية

إيناس عبدالوهاب تُقيّم المهرجانات: عودة حصة الموسيقى بالمدارس تقضى على الظاهرة

ألبرتو مانغويل يتسبب في أزمة بين بيت الرواية التونسي ووزارة الثقافة

مدحت منير يقرأ قصائده في ندوة آفاق اشتراكية