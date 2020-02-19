تضم 6 أحزاب و32 وزيرا.. تشكيل حكومة تونس الجديدة

أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ، مساء اليوم الأربعاء، رسميا تركيبة حكومته الجديدة وعرضها على البرلمان للحصول على ثقته حيث ضمت شخصيات حزبية ومستقلين بعد مشاورات طويلة ومقاطعة من قبل بعض الأحزاب.وضمت الحكومة الجديدة 32 وزيرا وشارك فيها أحزاب، النهضة، التيار الديمقراطي، تحيا تونس، حركة الشعب، البديل التونسي، نداء تونس، كالتالي:1- وزير الداخلية: هشام المشيشي (مستقل).2- وزير الخارجية: نورالدين الري (مستقل).3- وزارة الدفاع: عماد الحزقي (مستقل).4- وزير العدل: ثريا الجريبي (مستقل).5- وزير المالية: نزار يعيش (مستقل).6- وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: غازي الشواشي (التيار الديمقراطي).7- وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي: سليم العزابي (تحيا تونس).8- وزير التكوين المهني والتشغيل: فتحي بالحاج (حركة الشعب).9- وزير الشؤون الإجتماعية: الحبيب كشو (مستقل).10- وزير دولة مكلف بالنقل واللوجيستيك: أنور معروف (حركة النهضة).11- وزير الشؤون المحلية: لطفي زيتون (حركة النهضة).12- وزير الفلاحة: أسامة الخريجي (مستقل).13- وزير الصناعة: صالح بن يوسف (مستقل).14- وزير الطاقة والمناجم: منجي مرزوق (مستقل).15- وزير السياحة: محمد علي التومي (حزب البديل التونسي).16- وزير التجارة: محمد المسليني (حركة الشعب).17- وزير البيئة: شكري بلحسن (تحيا تونس).18- وزير تكنولوجيا الاتصال والانتقال الرقمي: محمد فاضل كريم (مستقل).19- وزير التجهيز والإسكان: منصف السليتي (النهضة).20- وزير الشؤون الدينية: أحمد عظوم (مستقل).21- وزيرة المرأة والطفولة وشؤون الأسرة: أسماء السحيري (مستقلة).22- وزيرة الصحة: عبد اللطيف المكي (حركة النهضة).23- وزير التعليم العالي والبحث العلمي: سليم شورى (حركة النهضة).24- وزارة التربية: محمد الحامدي (التيار الديمقراطي).25- وزيرة الثقافة: شيراز العتيري (مستقلّة).26- وزير الشباب والرياضة: أحمد قعلول (حركة النهضة).27- وزير دولة لدى رئيس الحكومة مكلف بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد: محمد عبو (التيار الديمقراطي).28- وزير دولة مكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى: لبنى الجريبي (مستقلة)29- وزير حقوق الإنسان والعلاقة مع المجتمع المدني: العياشي الهمامي (مستقل).30- وزير العلاقة مع البرلمان: علي الحفصي (نداء تونس).31- كاتبة الدولة للخارجية: سلمى النيفر (مستقلة).32- كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة مكلفة بالموارد المائية: عاقسة البحري (مستقلة).