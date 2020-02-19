نبيلة مكرم: مصر تتعرض لحرب كلما شهدت إنجازات (فيديو)

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إننا اعتدنا على الحرب التي تشهدها مصر، كلما شهدت افتتاح مشروعات وتحقيق إنجازات.وأضافت مكرم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن زيارتي لمحافظة الغربية جاءت تنفيذا لمبادرة القرى المنتجة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في منتدى الشباب لتعميمها في القرى الأكثر فقرًا والطاردة للشباب بسبب نقص الخدمات وفرص العمل لحل مسألة الهجرة غير الشرعية.وتابعت: "بدأت بزيارة الفيوم والبحيرة والغربية والقرى المنتجة فيهم لتسليط الضوء على الصناعات البسيطة فيها".وأوضحت أن القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية لديها صناعات بسيطة ولكن شبابها لديهم فكرة أن الهجرة أفضل لتحقيق مكاسب أسرع، لافتة إلى أنه في الفيوم والبحيرة، جرى عمل حملات توعية مع شركة متخصصة لإقامة معسكرات للأطفال وعملنا نشاطات ترفيهية للأطفال لتوعيتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية.واستكملت: "جرى عقد ندوات مع الأمهات في الفيوم والبحيرة، لأن الكثير منهن يدفع أولادهن للهجرة غير الشرعية وتم الكلام معهن من الناحية الدينية والإنسانية والتربوية، أما الجزء الثالث كان بالتعاون مع جهاز مشروعات الكبيرة والمتوسطة لتوعيتهم أن المبالغ المالية التي تدفع للمركب من الممكن أن تستخدم في مشروع".