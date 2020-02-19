كيف تدير مشروعك؟.. «المؤتمر» يُعيد تأهيل شباب سوهاج لسوق العمل

عقدت أمانة حزب المؤتمر بمحافظة سوهاج، بقيادة آيسر عرفة، اليوم الأربعاء، آخر جلسات مبادرة «كيف تدير مشروعك؟» لإعداد وتأهيل شباب محافظة سوهاج لسوق العمل، والتى حاضر فيها عبدالعال محمود، تحت إشراف وتنفيذ هدير ممدوح رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطه بالمحافظة.وأنهت الدورة عملها بتسليم شهادات اجتياز الدورة للشباب بتوجيهات الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر.وتأتي هذه الدوارات في إطار أنشطة الحزب الاجتماعية استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.وشارك المؤتمر، في الحوار الوطني للأحزاب حول القوانين المنظمة للعملية الانتخابية التي نظمها حزب مستقبل وطن.