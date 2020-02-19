«فن المكياج المسرحي».. دورة جديدة بأسقفية الشباب 29 فبراير

تطلق دورات الفنون والإبداع التابعة لأسقفية الشباب للأقباط الأرثوذكس، دورة فن المكياج المسرحي، السبت 29 فبراير، بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية.وتهدف الدورة لتنمية مهارات الشباب الموهوبين، ويشارك بها أعداد غفيرة من الموهوبين من جميع الكنائس على مستوى جميع الإيبارشيات.